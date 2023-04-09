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Александр Большунов одержал победу в общем зачёте Кубка России по итогам сезона-2022/2023

Александр Большунов одержал победу в общем зачёте Кубка России по итогам сезона-2022/2023
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов одержал победу в общем зачёте Кубка России по итогам сезона-2022/2023.

В рамках соревнований Большунов выиграл 10 гонок. Примечательно, что из них всего две спринтерские и восемь дистанционных.

Напомним, Большунов и другие российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 по решению Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), мотивированному ситуацией на Украине. Большунову не удалось защитить титул чемпиона мира в скиатлоне, он перешёл норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

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