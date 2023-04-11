Бородавко: в 2018 году Большунов уже был одним из лидеров сборной

Российский тренер по лыжным гонкам, возглавляющий одну из трёх основных групп сборной России, Юрий Бородавко поделился мнением о составе российской команды по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2018 года.
«Да, Сергей Устюгов тогда находился в великолепной форме, но и у Александра (Большунова) до той Олимпиады были хорошие результаты на этапах Кубка мира. Я считаю, что Большунов с начала того сезона уже был одним из лидеров сборной России. Поэтому говорить, что он поехал в Пхёнчхан незаслуженно вместо кого-то из недопущенных, неправильно. На протяжении как минимум двух предыдущих сезонов у Александра постоянно шёл подъём, в том числе благодаря сильнейшей мотивации.
Сергею тогда очень сильно не повезло. Что касается Никиты (Крюкова), то он в том сезоне был не в самой лучшей форме, у Саши Бессмертных наблюдался спад, сложно было рассчитывать на высокие результаты. Но я не хочу рассуждать о том, каким номером сборной поехал бы Большунов в Пхёнчхан, если бы в состав вошёл Сережа Устюгов. Сложно делать выводы на основании предположений, сопровождаемых словом «если». Давайте исходить из реальности», – сказал Юрий Бородавко в интервью корреспонденту ТАСС.
Напомним, Сергей Устюгов не был допущен Международным олимпийским комитетом для участия в Олимпиаде в Южной Корее без объяснения причин. В 2017 году на чемпионате мира по лыжным гонкам спортсмен выиграл две золотые и три серебряные медали, в том же сезоне лыжник стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски».
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