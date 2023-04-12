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Андерссон — о возвращении Йохауг: я бы хотела этого, обыграть её всегда было стимулом

Андерссон — о возвращении Йохауг: я бы хотела этого, обыграть её всегда было стимулом
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Трёхкратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр шведская лыжница Эбба Андерссон заявила, что хотела бы возвращения в спорт четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира норвежки Терезе Йохауг. Йохауг завершила карьеру прошлым летом и сейчас ждёт ребенка. Недавно спортсменка сообщила, что допускает своё возвращение в спорт на чемпионате мира, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия) в 2025 году.

«Я бы хотела, чтобы Терезе вернулась. Когда она выступала с нами в одних гонках, то все нацеливались на то, чтобы её обыграть. Это было стимулом. Конечно, иногда это получалось у некоторых, но никогда не воспринималось как должное.

Так что теперь самое время начать кампанию по убеждению Терезе вернуться в гонки перед чемпионатом мира», — приводит слова Андерссон Expressen.

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