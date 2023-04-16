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Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России

Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России
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В Мончегорске прошла гонка на 70 км свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023. Победу в гонке одержал лыжник Сергей Устюгов, представляющий ХМАО.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2:34.55,3. Второе место занял московский лыжник Дмитрий Кондрашов, отставший от лидера на 4,1 секунды. Третьим стал Сергей Волков, представляющий Республику Татарстан.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023, Мончегорск. Марафон, 70 км, свободный стиль. Мужчины

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 2:34.55,3.
2. Дмитрий Кондрашов (Москва) — отставание 4,1 секунды.
3. Сергей Волков (Республика Татарстан) +47,5.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Мончегорск
Мужчины. 70 км. Свободный стиль. Масс-старт
16 апреля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
2:34:55.3
2
Дмитрий Кондрашов
Москва
2:34:59.4
3
Сергей Волков
Республика Татарстан
2:35:42.8

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