Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России
Поделиться
В Мончегорске прошла гонка на 70 км свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023. Победу в гонке одержал лыжник Сергей Устюгов, представляющий ХМАО.
Спортсмен преодолел дистанцию за 2:34.55,3. Второе место занял московский лыжник Дмитрий Кондрашов, отставший от лидера на 4,1 секунды. Третьим стал Сергей Волков, представляющий Республику Татарстан.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023, Мончегорск. Марафон, 70 км, свободный стиль. Мужчины
1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 2:34.55,3.
2. Дмитрий Кондрашов (Москва) — отставание 4,1 секунды.
3. Сергей Волков (Республика Татарстан) +47,5.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Мончегорск
Мужчины. 70 км. Свободный стиль. Масс-старт
16 апреля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
2:34:55.3
2
Дмитрий Кондрашов
Москва
2:34:59.4
3
Сергей Волков
Республика Татарстан
2:35:42.8
Накануне в Апатитах в рамках чемпионата России — 2023 состоялся женский марафон на 50 км, победительницей которого стала лыжница Наталья Непряева.
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
10:14
-
10:04
-
09:00
- 15 апреля 2023
-
20:47
-
20:16
-
18:38
-
14:49
-
12:06
-
00:57
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:51
-
21:03
-
20:37
-
14:27
-
10:52
-
10:26
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
23:57
-
16:40
-
16:19
-
09:57
- 12 апреля 2023
-
19:38
-
19:29
-
16:53
-
16:17
-
15:08
-
14:54
-
14:25
-
13:43
-
12:20
-
11:03
Партнерский контент