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Вяльбе: возможно, иностранцы нас ещё будут сильно просить, чтобы вернулись, и извиняться

Вяльбе: возможно, иностранцы нас ещё будут сильно просить, чтобы вернулись, и извиняться
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об ожиданиях от процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Каким будет наше возвращение? Думаю, что мир уже не будет таким, как был. Но что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмёт, я почему-то в это не верю. А к тому времени, когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот, все будут ещё сильно просить, чтобы мы вернулись, и извиняться перед нами?

Насколько скоро это будет? Я не думаю об этом. Хочется, как каждому человеку, чтобы поскорее это всё закончилось. Это понятно. Но всё не так просто, как мы думали 25 февраля прошлого года. Тогда у всех, мне кажется, были розовые очки. Сейчас они сняты. Все понимают, что не так просто, как мы бы хотели. Хотя мы вообще никак не хотели», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».

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