Норвежка Стенсет выступала на ЧМ-2023 с травмой большого пальца

Норвежская лыжница, специализирующаяся на спринтерских дистанциях, Ане Аппельквист Стенсет рассказала, что повредила связку большого пальца на руке, когда спускалась из грузовика норвежской сборной на чемпионате мира по лыжным гонкам. Вскоре после произошедшего спортсменка закончила выступление в сезоне Кубка мира.

23 февраля 2023 года Стенсет упала, когда выходила из грузовика сборной. Почти сразу девушка почувствовала острую боль в пальце левой руки, а затем заметила, что он сильно воспалился. Врачи диагностировали разрыв связок.

«Мне сказали, что существует высокая вероятность того, что мне придётся сделать операцию по сшиванию связки. Лестница грузовика? Это круто, но вы научитесь ходить по ней. Несчастных случаев почти никогда не бывает, так что это, конечно, не вина конструкции. Просто иногда приходится держать ноги под небольшим углом, потому что пространство между ступенями узкое», — приводит слова лыжницы Fondo Italia.

Тренер Стенсет добавил: «Это неудачная картина, так как мы сразу начнём с большого количества тренировок на лыжероллерах. Но теперь, когда это произошло, нам всё равно придется извлечь из неё максимум пользы. Ане может кататься на лыжах без палок или с одной палкой и расставлять приоритеты в подготовке».