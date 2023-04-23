Сундбю — о решении Холунда завершить карьеру: чертовски удивлён. Ханс был эталоном

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал решение 34-летнего норвежского лыжника Ханса Кристера Холунда завершить профессиональную карьеру. Сундбю подчеркнул, что эта новость стала для него неожиданностью.

«Чертовски удивлён. Мы пили с Хансом пиво в пасхальный вечер, говорили о будущем и о чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году. Я понял, что его тренировочный процесс налажен и он собирается участвовать в мировом первенстве. С тех пор, должно быть, многое произошло. Возможно, дело в жизненных обстоятельствах, но он хорош. Ханс — выдающийся лыжник, поэтому я думал, что он будет бегать ещё один сезон. Он был эталоном в этой сборной», — приводит слова Сундбю NRK.