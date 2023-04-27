Егор Сорин прокомментировал уход Глеба Ретивых из его тренировочной группы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об уходе из его группы бронзового призёра чемпионата мира – 2019 в спринте Глеба Ретивых. Лыжник не попал в команду Сорина для подготовки к сезону-2023/2024.
«Для меня это не стало неожиданностью. Обсуждение ухода было ещё летом, но тогда решили доработать сезон, посмотреть, что из этого получится. Тогда у меня уже были мысли, что Глебу, наверное, не совсем подходят тренировки у меня в группе», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».
«У меня не было никаких болезней, была травма в начале сезона. Я поменял тренера, новая методика. Для себя сделал выводы, но пока не хочу это выносить. По сезону — да, у меня не особо хороший результат, но даже при моём «мёртвом» состоянии на данный момент я нахожусь на четвёртой строчке в спринтерском зачёте. Если говорить, что у меня нет уровня, тогда что у других ребят (улыбается)?» — заявил Ретивых под занавес сезона-2022/2023.
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