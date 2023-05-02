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В Норвегии оценили решение FIS не допускать россиян до заседания организации

В Норвегии оценили решение FIS не допускать россиян до заседания организации
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Спортивный директор сборной Норвегии Ивар Стуан высказался о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допустить представителей России до участия в заседании организации. Ранее Стуан заявил, что не будет участвовать во встречах, на которых присутствуют россияне.

«Поддерживаю то, что сказал ранее. Хорошо, что в FIS решили, что они не нужны. Я не собираюсь быть на встречах с представителями России. В мире происходят страшные вещи, будет нехорошо сидеть на собраниях с русскими делегатами. Однако допускаю, что у других может быть отличное от моего мнение», — приводит слова Стуана VG.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что россиян не допустили до встречи FIS, предложив поучаствовать в ней онлайн — без права голоса и слова.

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