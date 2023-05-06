Исключённый из сборной Норвегии Эмиль Иверсен отказался от места в частной команде
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Генеральный директор частной команды Team Aker Dæhlie Кнут Нистад сообщил, что норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен отказался от места в их команде. Ранее Иверсен был исключён из сборной Норвегии.
«Эмиль провёл с нами встречу и сообщил, что хочет работать над своей подготовкой самостоятельно. Мы предлагали ему место в команде», — приводит слова Нистада Adressa.
Напомним, Иверсен был исключён из состава национальной команды на межсезонье 2023 года. В сборной были недовольны результатами, которые он показал на чемпионате мира в Планице (Словения). 31-летний спортсмен в сезоне-2022/2023 практически не заезжал в призовые места. В общем зачёте Кубка мира спортсмен занял 37-е место.
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