Эмиль Иверсен исключён из национальной сборной Норвегии

Норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен рассказал об исключении из сборной Норвегии на межсезонье 2023 года. Спортсмен объяснил, что в команде были недовольны результатами, которые лыжник показал на чемпионате мира в Планице.

«Многое неизвестно, но я знаю, что меня не будет в национальной команде. Это конкретно и ясно, а также естественно. Это небольшое облегчение. Быть с группой на тренировке… Несмотря на то что я соответствую требованиям сборной, это может быть слишком хорошо сейчас. Нет какой-либо конкретики. Вероятно, будут какие-то новости, но мне самому нужно рассчитать свои шансы вернуться в лыжные гонки, чтобы выступить на чемпионате мира в 2025 году», — сказал Иверсен в интервью норвежскому изданию NRK.

Напомним, Эмиль Иверсен в сезоне-2022/2023 практически не заезжал в призовые места. В общем зачёте Кубка мира спортсмен занял 37-е место.