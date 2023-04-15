Эмиль Иверсен исключён из национальной сборной Норвегии

Норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен рассказал об исключении из сборной Норвегии на межсезонье 2023 года. Спортсмен объяснил, что в команде были недовольны результатами, которые лыжник показал на чемпионате мира в Планице.
«Многое неизвестно, но я знаю, что меня не будет в национальной команде. Это конкретно и ясно, а также естественно. Это небольшое облегчение. Быть с группой на тренировке… Несмотря на то что я соответствую требованиям сборной, это может быть слишком хорошо сейчас. Нет какой-либо конкретики. Вероятно, будут какие-то новости, но мне самому нужно рассчитать свои шансы вернуться в лыжные гонки, чтобы выступить на чемпионате мира в 2025 году», — сказал Иверсен в интервью норвежскому изданию NRK.
Напомним, Эмиль Иверсен в сезоне-2022/2023 практически не заезжал в призовые места. В общем зачёте Кубка мира спортсмен занял 37-е место.
- 15 апреля 2023
-
00:57
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:51
-
21:03
-
20:37
-
14:27
-
10:52
-
10:26
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
23:57
-
16:40
-
16:19
-
09:57
- 12 апреля 2023
-
19:38
-
19:29
-
16:53
-
16:17
-
15:08
-
14:54
-
14:25
-
13:43
-
12:20
-
11:03
-
10:26
-
10:18
-
10:17
- 11 апреля 2023
-
17:02
-
16:44
-
16:19
-
15:49
-
15:13
-
14:58
-
11:17
-
11:07