Фристайлистка Эйлин Гу получила премию Laureus World Sports Awards и сделала фото с Месси

19-летняя китайская фристайлистка американского происхождения Эйлин Гу выиграла премию Laureus World Sports Awards в номинации «Laureus World Action Спортсмен года». Девушка является двукратной чемпионкой Олимпиады 2022 года.

Эйлин Гу поделилась в социальной сети фотографиями с мероприятия. На одной из них спортсменка изображена вместе с футболистом Лионелем Месси, ставшим лучшим спортсменом года по версии премии.

Фото: Социальные сети Эйлин Гу

«Для меня большая честь выиграть эту награду сегодня ночью в Париже. Как первый фристайлер, получивший эту престижную премию, я надеюсь разделить этот момент со всеми, кто причастен к спортивной индустрии. Зная, что молодёжь имеет возможность и ответственность изменить мир, я хочу видеть, как в спорт приходит больше детей (особенно девушек и представителей различных рас!), и знать, что им есть здесь место.

Один из основателей Laureus Нельсон Мандела (бывший президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. — Прим. «Чемпионата») однажды сказал, что спорт способен объединять людей. Кто-то должен возглавить это движение — почему же не мы?» — написала Гу под постом.