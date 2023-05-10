Планица хочет подать заявку на проведение чемпионата мира в 2031 году
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Планица (Словения) планирует подать заявку на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2031 году. Об этом со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Словении сообщает итальянское издание Fondo Italia.
«Хочу сообщить вам, что в следующем году предложу исполнительному комитету словенской Федерации лыжного спорта подать заявку на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2031 года в Планице», — цитирует Fondo Italia главу организации Энцо Смрекара.
В феврале и марте 2023 года Планица уже принимала чемпионат мира по лыжным гонкам. Ближайшие мировые первенства пройдут в странах Северной Европы: в 2025 году ЧМ состоится в Тронхейме (Норвегия), в 2027 году — в Фалуне (Швеция), а в 2029 году — в Лахти (Финляндия).
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