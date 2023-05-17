Терезе Йохауг: через два дня после родов планирую начать бегать трусцой
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила, что намерена вернуться к спортивной активности вскоре после родов. Напомним, в июне Йохауг станет мамой.
«Думаю, через два дня после родов я начну бегать трусцой. Конечно, я планирую продолжать заниматься спортом, когда родится дочь. Как? Я уже приобрела прогулочную коляску», — приводит слова Йохауг Fondo Italia со ссылкой на подкаст Johaug Redaksjonen.
Напомним, Йохауг завершила профессиональную карьеру прошлым летом. Недавно 34-летняя норвежская лыжница сообщила, что не исключает своё возвращение в спорт на чемпионате мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия) в 2025 году.
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