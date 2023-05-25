Вяльбе отреагировала на решение FIS продлить отстранение россиян от международных стартов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от международных стартов из-за ситуации на Украине.

«Кроме того, что это было ожидаемо, мне нечего сказать», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Отметим, что ранее заместитель генерального секретаря FIS Никлас Карлссон сообщил СМИ, что решение по допуску спортсменов из России и Беларуси на турниры под эгидой организации в мае принято не будет.

Ранее элитная марафонская лыжная серия Ski Classics продлила отстранение россиян и белорусов на весь международный сезон-2023/2024. А также запретила проводить соревнования под своей эгидой в России.