Шведский журналист оценил решение FIS отложить вопрос о возвращении России

Шведский журналист Томас Петтерссон высказался о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Они сделали так, чтобы выиграть немного времени. В FIS надеются, что осенью будет легче принять решение, которое многие в руководстве организации предпочли бы принять», — приводит слова Петтерссона Nettavisen.

Ранее в FIS сообщили, что организация не будет принимать решение по допуску спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования под своей эгидой в мае. Рассмотрение этого вопроса состоится позднее. Российские и белорусские лыжники не допущены на международные турниры из-за ситуации на Украине.