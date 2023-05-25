Шведский журналист оценил решение FIS отложить вопрос о возвращении России
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Шведский журналист Томас Петтерссон высказался о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
«Они сделали так, чтобы выиграть немного времени. В FIS надеются, что осенью будет легче принять решение, которое многие в руководстве организации предпочли бы принять», — приводит слова Петтерссона Nettavisen.
Ранее в FIS сообщили, что организация не будет принимать решение по допуску спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования под своей эгидой в мае. Рассмотрение этого вопроса состоится позднее. Российские и белорусские лыжники не допущены на международные турниры из-за ситуации на Украине.
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