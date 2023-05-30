Матвеева: после допинговой дисквалификации меня сверлили взглядом, многие не здоровались

Вице-чемпионка мира 2017 года, известная российская лыжница Наталья Матвеева поделилась воспоминаниями о двухлетней дисквалификации после проваленной допинг-пробы. Также Матвеева рассказала о предвзятом отношении к ней по возвращении в спорт.
«На самом деле за те два года, которые я пропустила, я много тренировалась. Когда я вернулась, неоднократно была на Кубке мира в тройке. У меня все спрашивали: «Наташа, как так вот, на чем ты бежишь?» Я говорю: «На чем? На внутреннем стержне, который меня реально задел». И правда, ведь задел очень сильно. Я вот помню, что два года я реально тренировалась и хотела вернуться в команду, доказать, что я могу.
Помню первый Кубок мира после возвращения. Мы были в Шушене, там проводилась эстафета. Мы жили там в коттеджах. Пошли в столовую, где собирались все сборные. Сидела с девчонками за столом: «Наташа, на нас весь зал смотрит». Я говорю: «Я знаю». Все оборачивались, они не верили, что я вернулась на Кубок мира. Как так вот? Девчонки мне потом сказали: «Мы с тобой больше за столом сидеть не будем» (смеётся). Я им также в шутку: «Вот так вот, подружки еще, называется, бросаете меня».
На самом деле я чувствовала, как взглядом меня сверлили в затылок, в спину. Многие не здоровались. После двух этапов, когда я заехала в тройку, я очень была удивлена, что даже норвежские тренеры подходили, поздравляли. И не только они подходили — многие.
Что было, то было. Я перевернула эту страницу», — приводит слова Матвеевой Sport24.
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