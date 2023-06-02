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Иверсен будет готовиться к сезону под руководством главного тренера сборной Австрии

Иверсен будет готовиться к сезону под руководством главного тренера сборной Австрии
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Норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен, ранее исключённый из состава сборной Норвегии и отказавшийся от подготовки в частной команде, будет готовиться к сезону-2023/2024 под руководством Тронда Нистада, главного тренера сборной Австрии по лыжным гонкам с 2016 года, работавшего со сборной Норвегии в 2011-2016 годах. Об этом сообщает французское издание Nordic Magazine со ссылкой на норвежское СМИ Adressa.

«Мы с Эмилем немного поговорили, прежде чем он попросил меня помочь ему. Мы встретимся на следующей неделе в Тронхейме, а затем поработаем над созданием проекта и определением дальнейших действий. Эмиль вернулся на правильный путь», — приводит издание слова Тронда Нистада.

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