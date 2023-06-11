«Устала ждать, пока всё по уму будет». Россиянка — о восхождении на Эльбрус на лыжах

Мастер спорта по лыжным гонкам, российская спортсменка Варвара Прохорова, которая первой в мире покорила Эльбрус на беговых лыжах, рассказала, как появилась идея восхождения.

«В 2018 году мы забрались с другом на Эльбрус. Я взяла с собой беговые лыжи и покаталась на вершине. Тогда выложили свои приключения в социальные сети, потому что до этого даже так никто не делал, по-моему. После этого у меня и появилась идея подняться на Эльбрус на лыжах.

Хотелось сделать из этого полноценный проект с хорошими съёмками, но поддержку я так и не нашла. Ну а я сейчас была в Приэльбрусье, подумала – почему нет? – буквально за три дня собралась, и мы «на коленках» сделали такую вещь. Просто я устала ждать, пока по уму всё будет сделано. В итоге спонтанно получилось.

Подняться на лыжах — это была моя идея, задумка и мечта. Изначально я хотела снимать фильм о человеческих возможностях, взять несколько интервью у интересных спортсменов – вот такого формата сделать, наложить на своё восхождение. Если получится, то всё-таки снимем в будущем», — сказала Прохорова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.