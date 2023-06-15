Американский прыгун с трамплина погиб в ДТП

Участник Зимних Олимпийских игр в Пекине в составе сборной США Патрик Гасиеника погиб в ДТП в возрасте 24 лет, сообщает AP. Спортсмен разбился в аварии на мотоцикле в деревне Булл-Вэлли – дальнем пригороде Чикаго, когда возвращался с работы.
Гасиенка жил в городе Мак-Генри в Иллинойсе вместе со своей матерью. Все выплаты в мемориальный фонд, который был организован в память о спортсмене, будут направлены ей.
Гасиеника занял на Играх – 2022 49-е место в личных соревнованиях на нормальном трамплине и 53-е – на большом. Также он стал 10-м в составе сборной США в командном турнире вместе с Кейси Ларсоном, Кевином Бикнером и Декером Дином.
В прошлом сезоне он выступал только на одном международном старте – этапе Континентального Кубка в Айрон-Маунтен, где занял 37 место.
Гасиеника родился в США в семье эмигрантов из Польши. Его отец, дед и дядя были прыгунами с трамплина.
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