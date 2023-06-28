Карлссон рассказала о подробностях аварии, в которую она попала перед ЧМ в Планице

Шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась подробностями аварии, в которую она попала незадолго до чемпионата мира в Планице (Словения).

«Это было в Эстерсунде, Швеция. Машины просто превратились в металлолом, их отвезли сразу на свалку. Это был опасный перекрёсток, и, полагаю, мы оба, с другим водителем, просто ослышались. Первое, что я сказала после столкновения: «Меня не будет ни в какой больнице, я должна быть в пути, мне нужно на поезд». Однако я была в шоке. В конце концов я позвонила своему физиотерапевту и попросила приехать. Он помог мне.

После аварии у меня были проблемы с задней частью шеи. Ментально я долгое время была в шоке, но, к счастью, всё завершилось хорошо. Потом со мной связалась полиция: прямо посреди тренировки. Я была в отделении меньше часа и просто хотела закончить разговор, но они, очевидно, хотели узнать подробности инцидента. Я рассказала, что ехала на тренировку, и взяла всю ответственность на себя», — приводит слова Карлссон Expressen.