Патрик Махоумс и Микаэла Шиффрин признаны лучшими спортсменами года на ESPYS 2023

Сегодня, 13 июля, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения 31-й ежегодной премии ESPYS 2023. Издание ESPN на своём официальном сайте опубликовало имена лауреатов собственной ежегодной премии, по итогам которой игрок в американский футбол из клуба «Канзас Чифс» Патрик Махоумс был удостоен звания лучшего спортсмена среди мужчин и лучшего игрока Национальной футбольной лиги (НФЛ).
Махоумс выиграл два Суперкубка за свои пять сезонов и каждый раз становился самым ценным игроком матча. В сентябре ему исполнится 28 лет.
«Это был невероятный сезон. Было много взлётов и падений. Я ценю своих товарищей по команде, своих тренеров, ребят, которые здесь. Это отличная награда. Но мы собираемся сделать это снова, мы собираемся продолжать это дело», – приводит слова Махоумса ESPN.
Махоумс со своей женой на церемонии
Фото: ESPN US
Лыжница Микаэла Шиффрин получила награду как лучшая спортсменка среди женщин. Шиффрин выиграла свою 87-ю гонку Кубка мира в марте, побив рекорд шведа Ингемара Стенмарка, державшийся 34 года, по количеству таких побед среди всех лыжников. Она выиграла 88-ю гонку Кубка, а также титул в общем зачёте сезона.
«Этот сезон был просто невероятным, и было много разговоров о рекордах. Это заставило меня задуматься: почему рекорд на самом деле важен? Я просто чувствую, что не так важно бить рекорды или сбрасывать их. Важно задавать тон следующему поколению, вдохновлять их», – приводит слова Шиффрин ESPN.
Микаэла Шиффрин и Александер Омодт Кильде
Фото: ESPN US
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