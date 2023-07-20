Вик Уайлд жёстко ответил тем, кто называет предателями спортсменов, меняющих гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд высказался о критике спортсменов, которые решают сменить спортивное гражданство.

«Такие люди не знают, что такое мечта о золотой медали Олимпиады. На мой взгляд, они должны просто замолкнуть.

Что касается «предателей», то мне хочется сказать очень много плохих слов тем, кто так говорит. Но, если рассуждать спокойнее, то надо принять, что у людей есть своё мнение, пусть с ним и живут. Удачи», — сказал Уайлд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил условия, при соблюдении которых атлеты из России и Беларуси смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе.