«Я же предатель в понимании некоторых людей». Вик Уайлд — о смене спортивного гражданства

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд рассказал, что сам столкнулся с критикой после смены спортивного гражданства.

«Мы все мечтаем о золотой медали. Я начал мечтать о ней, когда мне было десять лет. И никто мне не может помешать на пути к цели: ни страна, ни конкретные люди. В своё время я уехал из США, приехал в Россию, чтобы добиться успеха. Думаю, что наши власти должны поддерживать тех людей, которые сейчас решаются уехать. Это нелёгкое решение.

Мы вот говорили про «предателей». Я же в понимании людей, которые так говорят, тоже предатель. Мне нужны деньги, я хочу выступать», — сказал Уайлд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Напомним, Уайлд получил паспорт гражданина России в мае 2012 года.