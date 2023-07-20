Вик Уайлд: я не нарушал закон — так почему мне не позволяют работать в России?

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд рассказал о проблемах с допуском на соревнования в России.
«Вообще, за последние восемь лет у меня было много проблем с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством. – Прим. «Чемпионата»), которое признавало меня непригодным для спорта по состоянию здоровья.
За две недели до Олимпиады-2022 со мной связались из ФМБА и заявили, что я не могу туда поехать. Но я доказал, что могу, победил их и поехал. Однако они до сих пор доставляют мне много проблем. Может дойти до того, что я не смогу найти себе работу в спорте в России. Они ведь терзают меня с 2016 года, почти с тех самых пор, как я завоевал две золотые медали, единственные пока золотые медали для России в сноуборде. И это всё очень сильно меня расстраивает. Я не принимал допинг, я не нарушал закон, я ничего не украл – почему мне не позволяют работать здесь? Я столько раз оставался без зарплаты, потому что кто-то где-то пытался играть в какие-то игры. Это очень неприятно.
Как бы то ни было, я до сих пор в России, моя жизнь — в России. Я планирую остаться в России. Я лишь скажу, что иногда я понимаю людей, которые уезжают», — сказал Уайлд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.
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