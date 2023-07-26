Сергей Устюгов может пропустить оставшиеся гонки на чемпионате России по лыжероллерам

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов заявил, что может пропустить оставшиеся гонки на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Ханты-Мансийске.

«Посмотрю по своему состоянию. Если остальные гонки чемпионата России пройдут на медленных роллерах, то у меня появятся шансы на победу. Не знаю, что решат организаторы. Если эстафета будет на медленных лыжероллерах, то приму участие. На скоростных я всё-таки побаиваюсь спусков», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Соревнования в Ханты-Мансийске продлятся до 30 июля. Ранее Сергей принял участие в гонке с раздельным стартом в свободном стиле на 15 км и пасьюте на 20 км в классическом стиле, где занял восьмое и шестое место соответственно.