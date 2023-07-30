«Я маленько очкун». Сергей Устюгов – о финише 16-м в масс-старте на ЧР по лыжероллерам

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в масс-старте на 30 км в рамках чемпионата России – 2023 по лыжероллерам. Устюгов финишировал 16-м.

«Вот и закончилась гонка. Смотрели? Порадуемся все вместе за Рифата (Сафиуллина) и за Андрюху Краснова, наконец-то ему удалось стать чемпионом России. Ну а я гонкой в целом доволен, развил свой максимальный пульс в 207 ударов. Конечно, на финишной части могу себя ещё раскручивать, этим я доволен.

По гонке – всё это быстро, прикольно, но я маленько очкун (смеётся) – боялся всех этих перестроений на спуске, ребятам говорил, не толкайте меня в палку, я, итак, боюсь», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Масс-старт, свободный стиль, 30 км. Мужчины

1. Андрей Краснов – 54.19,9.

2. Илья Безгин – отставание 2,8 секунды.

3. Рифат Сафиуллин +3,0.