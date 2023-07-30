Сергей Устюгов — о гонках на лыжероллерах: когда перед тобой падают люди, становится жутко

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов после 16-го места в масс-старте на 30 км на чемпионате России – 2023 по лыжероллерам признался, что больше не хочет принимать участие в таких гонках.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Масс-старт, свободный стиль, 30 км. Мужчины

1. Андрей Краснов – 54.19,9.

2. Илья Безгин – отставание 2,8 секунды.

3. Рифат Сафиуллин +3,0.

«Побегу ли я ещё масс-старт на скоростных лыжероллерах? Наверное, нет, потому что, когда перед тобой падают люди, становится жутко. Тем более сам имею не очень удачный опыт, когда падал и ломал палец. А так – круто! Со стороны, наверное посмотреть, было бы вообще прикольно», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.