Вероника Степанова не примет участия в Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова сообщила, что не примет участия в Кубке Карелии по лыжным гонкам.

«Напоминаю, что с 3 по 5 августа в Кондопоге и Петрозаводске пройдёт Кубок Карелии по лыжным гонкам. Точнее, гонки на лыжероллерах с медленными колёсами. Участвует бОльшая часть группы Сорина. К сожалению, без меня – приняли решение, что пока нецелесообразно. Всем стартующим – удачи!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Весной Степанова принимала участие в Авачинском марафоне. Спортсменка с лучшим результатом среди женщин преодолела дистанцию, сокращённую из-за погодных условий с 60 до 51 км. Второй стала биатлонистка Ирина Казакевич. Третье место заняла лыжница Наталия Бабчина.