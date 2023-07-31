Йоханнес Клебо примет участие в лыжном фестивале Blink

Ряд звёздных спортсменов посетят фестиваль гонок на лыжероллерах Blink, сообщает Langrenn.

В соревнованиях примут участие спортсмены из 27 стран, что является рекордом фестиваля. В гонках впервые примут участие представители Бразилии, Нидерландов и Португалии.

На фестиваль также приедет олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Швеция выставит лыжников из национальной команды, включая Калле Хальфварссона и Эббу Андерссон. Среди других мировых звёзд в лыжных гонках выступят Франческо де Фабиани, Ийво Нисканен, Эндрю Масгрэйв, Патриция Эйдука, Софи Локли и Тереза Штадлобер. В соревнованиях по биатлону Норвегия, Франция и Германия выставят спортсменов из национальных команд.

Фестиваль Вlink пройдёт в Норвегии со 2 по 6 августа.