Устюгов опубликовал фотографии с чемпионата России по лыжероллерам

В телеграм-канале олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова появились фотографии, сделанные на чемпионате мира по гонкам на лыжероллерах в Ханты-Мансийске.

Фото: Телеграм-канал Сергея Устюгова

Сегодня, 1 августа, Устюгов также опубликовал видео со сплава на байдарках, который продлится два дня, включая две ночёвки.

Ранее Устюгов принимал участие в чемпионате России по гонкам на лыжероллерах, который проходил в Ханты-Мансийске в конце июля. В спринте на 200 метров Сергей занял второе место, уступив в финале Дмитрию Воронину. В других дисциплинах Устюгов в топ-3 не попал. После завершения чемпионата России спортсмен рассказал, что в сентябре планирует принять участие в финале Кубка России по лыжероллерам в Бутурлиновке.