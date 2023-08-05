Пеллегрино обыграл Клебо в финале спринта на лыжероллерном фестивале Blink
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В Санднесе (Норвегия) состоялся мужской коньковый спринт в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Победу в гонке одержал двукратный призёр Олимпийских игр итальянский лыжник Федерико Пеллегрино. Норвежец Йоханнес Клебо отстал от лидера на 0,4 секунды. Третьим финишную черту пересёк швейцарец Валерио Гронд.
В ходе отборочных стадий Клебо уверенно выиграл четвертьфинал, а в полуфинале разделил победу с Грондом.
Лыжероллеры. Фестиваль Blink — 2023. Санднес, Норвегия
Мужчины. Спринт, свободный стиль
1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 4.25,5.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,4.
3. Валерио Гронд (Швейцария) +0,4.
4. Джеймс Клунье (Великобритания) +0,5.
5. Пол Голберг (Норвегия) +1,7.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) +3,1.
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