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Пеллегрино обыграл Клебо в финале спринта на лыжероллерном фестивале Blink

В Санднесе (Норвегия) состоялся мужской коньковый спринт в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Победу в гонке одержал двукратный призёр Олимпийских игр итальянский лыжник Федерико Пеллегрино. Норвежец Йоханнес Клебо отстал от лидера на 0,4 секунды. Третьим финишную черту пересёк швейцарец Валерио Гронд.

В ходе отборочных стадий Клебо уверенно выиграл четвертьфинал, а в полуфинале разделил победу с Грондом.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink — 2023. Санднес, Норвегия

Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 4.25,5.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,4.

3. Валерио Гронд (Швейцария) +0,4.

4. Джеймс Клунье (Великобритания) +0,5.

5. Пол Голберг (Норвегия) +1,7.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) +3,1.