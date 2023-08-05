Линн Сёмскар выиграла вторую гонку подряд на лыжероллерном фестивале Blink

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В Санднесе (Норвегия) прошёл женский спринт свободным стилем в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Его победительницей стала 34-летняя шведская лыжница, призёр этапов Кубка мира Линн Сёмскар, накануне выигравшая коньковый масс-старт на 10 км. На 0,4 секунды от лидера отстала норвежка Лотта Уднес Венг.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink — 2023. Санднес, Норвегия

Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Линн Сёмскар (Швеция) – 4.55,07.

2. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – отставание 0,4.

3. Ингрид Аабрек (Норвегия) +2,8.

4. Матильде Реннинг (Норвегия) +2,9.

5. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +3,8.

6. Эва Уревц (Словения) +4,4.

Отметим, что в прошлом году на фестивале Blink Сёмскар стала победительницей масс-старта на 50 км классическим стилем.