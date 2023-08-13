Видео: маленькая дочка Сориных выполняет лыжные упражнения
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в телеграм-канале опубликовал милое видео, на котором его дочь София выполняет лыжные упражнения.
«Тележка — традиционное упражнение лыжников с давних времён. Методики и тренеры меняются, а тележка остаётся неотъемлемой частью подготовки наших спортсменов в любом возрасте», — написал Сорин под видео.
Напомним, Сорин женился на российской лыжнице Татьяне Алёшиной в 2019 году. В марте 2020 года у пары родилась дочь София, а в июне 2023 года Татьяна Сорина родила второго ребёнка.
Сорина на национальных соревнованиях представляет Тюменскую область. Помимо Татьяны, в группу Егора Сорина в сборной России входят олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Юлия Ступак.
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