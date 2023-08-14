Панжинский рассказал, кто может составить конкуренцию Непряевой в новом сезоне

Российский лыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский поделился мнением о том, кто в следующем сезоне может составить конкуренцию трёхкратному призёру Олимпийских игр, 27-летней лыжнице Наталье Непряевой.

«Судя по прошедшему соревнованию в Малиновке, серьёзной конкуренции у Непряевой не намечается. Возможно, Вероника Степанова немножечко затаилась летом. В некоторых гонках она точно сможет посоперничать с Натальей. У нас есть сильные спринтерши: Фалеева, Баранова. Есть Ступак, которая тренируется сейчас у Егора Сорина и хорошо выступила на кубке Карелии. Я уверен, что этой зимой она ментально перезагрузится и сможет навязывать конкуренцию в некоторых гонках Непряевой. Лёгкой прогулкой для нее эта зима не будет, но пока что Наташа — на самом деле наш лидер, на которого устремлены взгляды всех, в том числе и ее конкуренток», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

Напомним, Непряева является чемпионкой Олимпиады-2022 в эстафете и обладательницей Кубка мира-2021/2022.