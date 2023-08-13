Устюгов: Крамер прислал мне тренировочный план, всю неделю буду пахать

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов поделился с подписчиками своими тренировочными планами. В ближайшее время он прибудет в Тюмень, где проведёт сбор в «Жемчужине Сибири».

«Мой маршрут сейчас такой: Сургут – Тюмень. Маркус (Крамер) прислал план. Завтра мне уже нужно тренироваться. Первая-вторая тренировка — и погнали. Всю неделю буду пахать, пахать, пахать», — рассказал Устюгов в своём телеграм-канале.

Устюгов готовится к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера (в данный момент тренирует основную группу Италии). Устюгов, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не смог выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.