Коростелёв на 100 процентов уверен в своём участии на Олимпиаде в 2026 году

Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам 19-летний Савелий Коростелёв ответил на вопрос, насколько спортсмен верит в участие на Олимпийских играх в 2026 году, а также рассказал о конкуренции в России.
«На все 100 процентов.
У нас сейчас в России очень высокая конкуренция. Ещё есть куда расти. Поэтому у меня нет такого, что надо торопиться и куда-то рваться. Пока что мне достаточно конкуренции у нас в стране. Конечно, я очень хочу выступить на международных стартах, но при отсутствии этой возможности довольствуюсь тем, что у нас есть», – приводит слова Коростелёва «Спорт-экспресс».
Весной Савелий Коростелёв выиграл марафон на 50 км на первенстве России среди спортсменов 19–20 лет. В общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023 он занял седьмое место.
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