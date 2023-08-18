Дальквист и Клебо — победители в скиатлоне на многодневке Toppidrettsveka

В Граносене (Норвегия) разыграны награды в скиатлоне в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka-2023. У женщин победительницей стала Майя Дальквист, у мужчин — Йоханнес Клебо.

Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Граносен. Женщины. Скиатлон, 15 км

1. Майя Дальквист (Швеция) – 35.57,2.

2. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) – 35.59,3.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 36.01,7.

4. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – 36.17,8.

5. Элена Рисе Йонсен (Норвегия) – 36.29,3.

6. Марте Сконес (Норвегия) – 36.29,6.

Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Граносен. Мужчины. Скиатлон, 20 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 39.38,9.

2. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 39.39,8.

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 39.40,2.

4. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) – 39.55,9.

5. Сондре Рамсе (Норвегия) – 40.12,5.

6. Эрланн Квисле (Норвегия) – 40.12,8.