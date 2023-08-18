Дальквист и Клебо — победители в скиатлоне на многодневке Toppidrettsveka

В Граносене (Норвегия) разыграны награды в скиатлоне в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka-2023. У женщин победительницей стала Майя Дальквист, у мужчин — Йоханнес Клебо.
Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Граносен. Женщины. Скиатлон, 15 км
1. Майя Дальквист (Швеция) – 35.57,2.
2. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) – 35.59,3.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 36.01,7.
4. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – 36.17,8.
5. Элена Рисе Йонсен (Норвегия) – 36.29,3.
6. Марте Сконес (Норвегия) – 36.29,6.
Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Граносен. Мужчины. Скиатлон, 20 км
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 39.38,9.
2. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 39.39,8.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 39.40,2.
4. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) – 39.55,9.
5. Сондре Рамсе (Норвегия) – 40.12,5.
6. Эрланн Квисле (Норвегия) – 40.12,8.
- 18 августа 2023
-
22:39
-
19:55
-
19:21
-
10:23
- 17 августа 2023
-
23:45
-
14:30
-
09:42
- 16 августа 2023
-
23:42
-
16:42
- 14 августа 2023
-
20:14
-
12:21
-
11:46
- 13 августа 2023
-
16:32
-
15:41
-
15:10
-
14:47
- 12 августа 2023
-
19:09
-
18:46
- 11 августа 2023
-
16:13
-
11:01
- 10 августа 2023
-
15:38
-
15:33
-
15:16
-
14:24
- 8 августа 2023
-
23:35
-
22:41
-
18:54
-
11:38
- 7 августа 2023
-
21:19
-
10:51
- 6 августа 2023
-
12:09
-
11:50
-
11:47
-
11:35
- 5 августа 2023
-
23:57