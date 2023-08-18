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Дальквист и Клебо — победители в скиатлоне на многодневке Toppidrettsveka

Дальквист и Клебо — победители в скиатлоне на многодневке Toppidrettsveka
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В Граносене (Норвегия) разыграны награды в скиатлоне в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka-2023. У женщин победительницей стала Майя Дальквист, у мужчин — Йоханнес Клебо.

Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Граносен. Женщины. Скиатлон, 15 км

1. Майя Дальквист (Швеция) – 35.57,2.
2. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) – 35.59,3.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 36.01,7.
4. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – 36.17,8.
5. Элена Рисе Йонсен (Норвегия) – 36.29,3.
6. Марте Сконес (Норвегия) – 36.29,6.

Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Граносен. Мужчины. Скиатлон, 20 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 39.38,9.
2. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 39.39,8.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 39.40,2.
4. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) – 39.55,9.
5. Сондре Рамсе (Норвегия) – 40.12,5.
6. Эрланн Квисле (Норвегия) – 40.12,8.

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