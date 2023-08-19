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Венг и Клебо — победители в пасьюте и общем зачёте на многодневке Toppidrettsveka

Венг и Клебо — победители в пасьюте и общем зачёте на многодневке Toppidrettsveka
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В Граносене (Норвегия) разыграны награды в пасьюте в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka-2023. У женщин победительницей стала Тириль Венг, у мужчин — Йоханнес Клебо, они же возглавили общий зачёт соревнований.

Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Граносен. Женщины. Пасьют, 12 км

1. Тириль Венг (Норвегия) – 26.17,1.
2. Элена Рисе Йонсен (Норвегия) – 26.18,3.
3. Марте Сконес (Норвегия) – 26.20,3.
4. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – 26.24,0.
5. Флора Дольси (Франция) – 26.24,8.
6. Майя Дальквист (Швеция) – 26.45,7.

Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Граносен. Мужчины. Пасьют, 12 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 23.04,1.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 23.04,5.
3. Алвар Мюльбак (Швеция) – 23.05,3.
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 23.05,4.
5. Ришар Жув (Франция) – 23.13,7.
6. Эрланн Квисле (Норвегия) – 23.33,0.

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