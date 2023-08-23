Наталья Непряева вышла замуж за Александра Терентьева

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева вышла замуж за двукратного бронзового призёра Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Александра Терентьева. Фото момента бракосочетания, которое состоялось в Твери, в социальные сети выложил Терентьев.

Фото: из личного архива Александра Терентьева

Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко. Предположительно, помолвка спортсменов состоялась в начале июня. Непряевой — 27 лет, Терентьеву — 24. На данный момент неизвестно, под какой фамилией Наталья в дальнейшем будет выходить на старты.