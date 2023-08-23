Появилось видео с бракосочетания Натальи Непряевой и Александра Терентьева

21-летняя российская лыжница Дарья Непряева опубликовала в своих социальных сетях видео момента бракосочетания своей сестры, олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира — 2021/2023 Натальи Непряевой с двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022, российским лыжником Александром Терентьевым.

Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко. Предположительно, помолвка спортсменов состоялась в начале июня. Непряевой — 27 лет, Терентьеву — 24. На данный момент неизвестно, под какой фамилией Наталья в дальнейшем будет выходить на старты.