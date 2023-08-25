Бородавко рассказал, что Большунов и Червоткин получили травмы на сборе в Раубичах

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены его группы по итогам подготовительного сбора в Раубичах (Беларусь).
В группу Бородавко входят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Наталья Непряева, Никита Денисов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева. Сбор лыжников в Раубичах прошёл со 2 по 22 августа.
«К сожалению, на сборе определённые травмы получили Большунов и Червоткин. Дениса Спицова укусил клещ. В остальном же ребята полностью справились с задачей, которая стояла перед нами.
Насколько серьёзные травмы у Червоткина и Большунова? Достаточно. Потянули спину.
Когда ожидать их в строю? Сейчас пока они дома. Получили должное лечение. Восстановление идёт достаточно быстро», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
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