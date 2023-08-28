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Непряева – о новом фото с Терентьевым: после свадьбы сбежали от «бытовухи» на свидание

Непряева – о новом фото с Терентьевым: после свадьбы сбежали от «бытовухи» на свидание
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в социальных сетях свежее фото с супругом, двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022, российским лыжником Александром Терентьевым.

«После свадьбы с ветерком сбежали от «бытовухи» на свидание», — подписала фото Непряева.

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Непряева и Терентьев заключили брак 23 августа. В грядущем сезоне Наталья будет выступать под фамилией мужа.

Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко. Предположительно, помолвка спортсменов состоялась в начале июня. Непряевой — 27 лет, Терентьеву — 24.

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