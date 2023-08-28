Непряева – о новом фото с Терентьевым: после свадьбы сбежали от «бытовухи» на свидание

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в социальных сетях свежее фото с супругом, двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022, российским лыжником Александром Терентьевым.
«После свадьбы с ветерком сбежали от «бытовухи» на свидание», — подписала фото Непряева.
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Непряева и Терентьев заключили брак 23 августа. В грядущем сезоне Наталья будет выступать под фамилией мужа.
Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко. Предположительно, помолвка спортсменов состоялась в начале июня. Непряевой — 27 лет, Терентьеву — 24.
- 28 августа 2023
-
21:00
-
11:23
-
10:55
- 26 августа 2023
-
20:58
-
13:35
-
11:59
- 25 августа 2023
-
20:15
-
11:46
-
11:36
-
10:47
- 24 августа 2023
-
21:01
- 23 августа 2023
-
21:47
-
19:11
-
18:26
-
15:25
-
13:12
-
04:26
- 22 августа 2023
-
12:18
- 21 августа 2023
-
14:03
- 20 августа 2023
-
11:57
- 19 августа 2023
-
21:04
-
13:53
-
00:45
-
00:11
- 18 августа 2023
-
22:39
-
19:55
-
19:21
-
10:23
- 17 августа 2023
-
23:45
-
14:30
-
09:42
- 16 августа 2023
-
23:42
-
16:42
- 14 августа 2023
-
20:14
-
12:21