Рекорд Прохоровой по покорению Эльбруса утвердили в России

Российская лыжница Варвара Прохорова забралась на Эльбрус на беговых лыжах, теперь её рекорд утвердили в России.
«Друзья, я наконец хочу вам рассказать!
Что некоторое время назад мне всё-таки вручили документы на рекорд за восхождение на Эльбрус. На данный момент у меня на руках диплом и значок рекордсмена России (пока что). Международные документы в обработке, я буду делиться с вами статусом.
Я хочу сказать вам всем огромное спасибо за заботу и поддержку. Это 100% была наша с вами общая победа, потому что меня поддерживали столько людей, что невозможно было иначе.
Я и правда сильный мечтатель и хорошо умею мечтать, а ещё, оказывается, и делать. Прекрасно, что меня научили. Спасибо ещё раз, друзья, поздравляю всех нас», – написала спортсменка в своём телеграм-канале.
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