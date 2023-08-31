Йоханнес Клебо проведёт четырёхнедельный сбор в США
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо проведёт четырёхнедельный сбор в США.
«Мне нужно показать свою лучшую форму на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме. Для этого мне нужно узнать свое тело, протестировать его и довести до предела. Для меня подняться на высоту означает стать лучшим лыжником в долгосрочной перспективе», — приводит слова Клебо VG.
Второй год подряд спортсмен страдает из-за повреждения бедра, чтобы справиться с проблемой, Йоханнес обращался за помощью к американскому физиотерапевту Меган Стоун. Теперь Клебо снова отправится в Америку, чтобы там провести тренировочный сбор на высоте и продолжить работу со Стоун.
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