Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо проведёт четырёхнедельный сбор в США.

«Мне нужно показать свою лучшую форму на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме. Для этого мне нужно узнать свое тело, протестировать его и довести до предела. Для меня подняться на высоту означает стать лучшим лыжником в долгосрочной перспективе», — приводит слова Клебо VG.

Второй год подряд спортсмен страдает из-за повреждения бедра, чтобы справиться с проблемой, Йоханнес обращался за помощью к американскому физиотерапевту Меган Стоун. Теперь Клебо снова отправится в Америку, чтобы там провести тренировочный сбор на высоте и продолжить работу со Стоун.