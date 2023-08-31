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Лыжник Денис Спицов проходит медикаментозное лечение после укуса клеща

Лыжник Денис Спицов проходит медикаментозное лечение после укуса клеща
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов приедет на тренировочный сбор в Малиновку (Архангельская область) с опозданием. Причина опоздания лыжника связана с прохождением Спицовым медикаментозного лечения после укуса клеща.

«Спицов проверился после укуса клеща, со здоровьем у него всё в порядке. Но ему всё равно нужно пройти обязательное медикаментозное лечение, поэтому тренировочные нагрузки снижены до тех пор, пока он не пройдёт полный курс. Денис должен присоединиться к команде на сборе чуть позже. С запозданием, максимум на день-два.

Большунов и Червоткин уже находятся на сборе. Проходят определённый курс лечения, поэтому мы подобрали для них специальные упражнения для восстановления, которое идёт полным ходом", — приводит слова Бородавко ТАСС.

Сборы в Малиновке пройдут с 31 августа по 19 сентября.

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