Опубликовано расписание соревнований финала Кубка России по лыжероллерам

На сайте Федерации лыжных гонок России опубликована программа соревнований финала Кубка, который состоится с 27 сентября по 1 октября в Бутурлиновке (Воронежская область).
Расписание соревнований:
27 сентября, среда
11:00. Лыжероллеры — раздельный старт, свободный стиль, женщины, 10 км
12:30. Лыжероллеры — раздельный старт, свободный стиль, мужчины 15 км
28 сентября, четверг
11:00. Пасьют, классический стиль, женщины 15 км
12:30. Пасьют, классический стиль, мужчины 20 км
30 сентября, суббота
11:00. Лыжероллеры — спринт, свободный стиль, 0,2 км. Квалификация. Женщины, мужчины
12:30. Лыжероллеры — спринт, свободный стиль, 0,2 км. Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины
1 октября, воскресенье
10:30. Лыжероллеры – масс-старт, свободный стиль. Женщины, 15 км
11:45. Лыжероллеры – масс-старт, свободный стиль. Мужчины, 20 км
Гонки пройдут на быстрых лыжероллерах. Главный судья соревнований – Николай Алексеевич Баркалов.
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