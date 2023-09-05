Опубликовано расписание соревнований финала Кубка России по лыжероллерам

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На сайте Федерации лыжных гонок России опубликована программа соревнований финала Кубка, который состоится с 27 сентября по 1 октября в Бутурлиновке (Воронежская область).

Расписание соревнований:

27 сентября, среда

11:00. Лыжероллеры — раздельный старт, свободный стиль, женщины, 10 км

12:30. Лыжероллеры — раздельный старт, свободный стиль, мужчины 15 км

28 сентября, четверг

11:00. Пасьют, классический стиль, женщины 15 км

12:30. Пасьют, классический стиль, мужчины 20 км

30 сентября, суббота

11:00. Лыжероллеры — спринт, свободный стиль, 0,2 км. Квалификация. Женщины, мужчины

12:30. Лыжероллеры — спринт, свободный стиль, 0,2 км. Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины

1 октября, воскресенье

10:30. Лыжероллеры – масс-старт, свободный стиль. Женщины, 15 км

11:45. Лыжероллеры – масс-старт, свободный стиль. Мужчины, 20 км

Гонки пройдут на быстрых лыжероллерах. Главный судья соревнований – Николай Алексеевич Баркалов.