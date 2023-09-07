Летний чемпионат России с участием Большунова и Терентьевых нигде не покажут

Чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллерам), который пройдёт с 15 по 19 сентября в Малиновке, не будут транслировать. Информацию подтвердили на официальном аккаунте Министерства спорта Архангельской области в социальной сети.

Напомним, соревнования по лыжероллерам состоятся на базе центра лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области. В соревнованиях планируют принять участие более 250 спортсменов. Старты пройдут с участием звёзд лыжного спорта.

В программе соревнований, которые будут длиться четыре дня, гонки свободным стилем на 20 и 15 км у мужчин и женщин соответственно, классический спринт, кросс на 8 и 5 км, а также гонки классическим стилем на 20 и 15 километров.