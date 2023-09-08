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15 детей пострадали во время гонок на лыжероллерах в Самаре

15 детей пострадали во время гонок на лыжероллерах в Самаре
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15 юных спортсменов пострадали во время соревнований на лыжероллерной трассе ГАУ ДО СШ «Чайка» в Самаре, сообщает сообщество «Марафоны России и мира» во «ВКонтакте».

Соревнования прошли 26 августа. Во время гонки прошёл дождь, из-за чего дети не могли удержаться на лыжероллерах на поворотах и оказывались за пределами трассы, падая на щебёнку и получая повреждения. В результате пострадало 15 юных лыжников.

Ранее прокуратура Волжского района Самарской области вынесла представление заказчику и подрядчику строительства об устранении нарушений, таких как отсутствие необходимых контруклонов, недостаточная ширина на поворотах трассы, а также некачественное покрытие трассы. Однако трасса с нарушением требований продолжает эксплуатироваться.

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