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Лыжница Наталья Терентьева пропустит летний чемпионат России в Малиновке

Лыжница Наталья Терентьева пропустит летний чемпионат России в Малиновке
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве – Непряева) пропустит летний чемпионат России в Малиновке.

Лыжница, которая не так давно вышла замуж за товарища по сборной Александра Терентьева, перенесла операцию и не успеет восстановиться к старту соревнований.

«Иногда полезно сделать шаг назад, чтобы потом были силы сделать два вперёд, потому что женский организм — очень хрупкая конструкция, сейчас я, к сожалению, впервые за свою карьеру столкнулась с осознаем этого, перенеся первую в своей жизни операцию под общим наркозом. И сразу хочу сказать, что со мной уже всё хорошо, я восстанавливаюсь и начинаю понемногу двигаться, но для соревнований я в ближайшие дни непригодна, и сейчас для меня актуальна цитата «нужно потренироваться…» — написала Терентьева в соцсетях.

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